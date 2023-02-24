Тренер Шавката Рахмонова о бое с Нилом: «Подготовка проходит отлично»

Саид Сапаров, российский тренер казахстанского бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова, рассказал о подготовке к бою с Джеффом Нилом.

«Подготовка проходит отлично, были очень хорошие спарринг-партнеры. Так вышло, что помимо Шавката на этом турнире выступит еще четверо наших бойцов. Также к защите пояса готовился наш чемпион лиги Bellator в полусреднем весе Логан Сторли, была проделана хорошая работа в борьбе с ним. Стояли в парах со всеми, были и Кевин Ли, Ли Джинлянг, Иэн Гарри и многие другие.

На моей памяти этот кэмп — один из сильнейших, который проходил в США, задачей было максимально приблизиться максимум к боевой атмосфере. Шавкат готов работать в любой стихии, все зависит от того, что ему предложит соперник. Бить, бороться, душить!», – сказал Сапаров в интервью Legalbet.kz.

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