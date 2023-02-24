Тренер Шавката Рахмонова о бое против Нила: «Шавкат – охотник!»

Россиянин Сади Сапаров, тренер казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова поделился ожиданием от боя против Джеффа Нила.

«Красота этого вида спорта в непредсказуемости, профессионал стремится к победе — а каким способом, это не всегда важно, тем более, — на таком высоком уровне. Если бой дойдет до решения, мы не будем расстраиваться.

Главное, чтобы руку подняли нам, но, зная Шавката, уверен, что любая возможность завершить бой досрочно им будет использована по максимуму. Шавкат — охотник!», — сказал Сапаров в интервью Legalbet.kz.

Рахмонов тренируется у Сапарова в Kill Cliff во Флориде. Бой между Рахмоновым и Нилом состоится 5 марта на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе.

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