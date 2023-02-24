Магомед Кабардиев о сроках дебюта в UFC: «Я заполнил документы».

Боец MMA Магомед Кабардиев рассказал, что близок к переходу в UFC.

«Финал Гран-при планируется где-то в мае в Алматы. Совместно с Naiza FC. Насчет UFC – я заполнил документы на открытие американской визы, которые менеджер Саят Абдрахманов скинул, анкеты всякие. Теперь ждем ответа от него уже. Сейчас фокус полный на финал Гран-при», — сказал Кабардиев.

4 февраля Магомед Кабардиев (9-0) в полуфинале Гран-при лиги «Наше Дело» победил единогласным решением судей россиянина Максима Дивнича (15-6), бывшего чемпиона лиги М-1.

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