Экс-полузащитник сборной Казахстана Дидар Сыдыкбек: «В 18 лет я получал 10 тысяч долларов и начал бухать»

Бывший полузащитник молодежной сборной Казахстана, а ныне президент футбольного клуба SD Family Дидар Сыдыкбек рассказал, как развалилась его профессиональная карьера, сколько он зарабатывал в «Актобе» и почему вкладывает десятки миллионов тенге в медийный футбол.

«В 17 лет меня забрали в премьер-лигу, тогда меня приглашали все команды и в том числе «Актобе». Они спросили меня, чего я хочу. Я сказал: «Хорошие условия и 11-й номер». У легионера забрали 11-й номер, отдали мне. А контракт, ну ты представь, мне 18 лет наступает и там зарплата 10 тысяч долларов. Сейчас спрашивают, откуда у Дидара деньги, но родители на тот момент грамотно вкладывали, забирали все, что могло меня сбить с пути. Они покупали квартиры, машины, строили дома. Плюс у меня были хорошие премиальные, подъемные, я жил на них.

Но я хочу сказать молодым футболистам кто меня смотрит. Те деньги все равно испортили меня, я кайфовал, бухал, гулял. Если бы я был сосредоточен на футболе, этого бы не было. До 18 лет меня оберегал отец, а потом я уехал в другой город, стал чемпионом Казахстана, дальше перешел в «Ордабасы» и продолжил кайфовать, там я и сломался (получил тяжелую травму). Если бы не травма, я бы сто процентов играл в сборной Казахстана.

После футбола я пошел работать в госструктуру. Когда я пришел к руководителю, он сказал, что меня знает и возьмет сразу же, а потом я спросил, сколько зарплата, он ответил – 70 тысяч тенге. Я в том же кабинете начал плакать. Ну ты представь, я до этого в футболе получал полтора миллиона тенге», – отметил Сыдыкбек в интервью youtube-каналу EDAMS19.

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