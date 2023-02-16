Морозов о карьере Жумагулова: «Он хочет подраться»

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У бойца смешанных единоборств Жалгаса Жумагулова остался один бой по новому контракту, сообщил корреспонденту Legalbet.kz файтер Сергей Морозов.

«У Жалгаса дальше ещё бой остался по новому контракту. Крайний бой. Жалгас точно его проведёт, скоро собирается уже в США улетать на подготовку. Пока ещё ему дату боя не поставили. Сейчас вылетает, хочет подраться. Будем ждать там боя своего», — сказал Морозов.

Последний свой бой Жумагулов проиграл крайне спорным решением судей Чарльзу Джонсону.

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