Морозов о гонорарах: «В UFC много не платят»

Казахстанский боец Сергей Морозов рассказал заработках в UFC:

«На тему заработка – думаю, это не секрет: в UFC много не платят. Допустим, если взять промежуточный минимум у тебя в Америке (как там жить, тренироваться) — для Америки это тоже небольшие деньги. Более-менее нам хватает – потренироваться, на лагерь. Потом, на эти деньги мы живем здесь, готовимся на эти деньги. Деньги получаем — долги раздаем, на подготовку их тратим. АльхамдулилЛах, хватает.

А если в Америке жить, этих денег тебе вообще практически не хватает. Для СНГ еще – более-менее. Если бонусы будешь зарабатывать, если контракт у тебя хотя бы 20+20 будет – то еще можно. А я вот начинал с простого контракта, с небольшого базового, стандартного. А это, поверьте, деньги совсем небольшие — маленькие деньги».

33-летний Морозов провел в UFC пять боев, из которых выиграл три.

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