Боец MMA Асу Алмабаев: «Приехал в США, чтобы подписать контракт с UFC»

Казахстанский боец MMA Асу Алмабаев рассказал о целях поездки в США.

«Во-первых, я здесь, чтобы помогать Шавкату Рахмонову – одному здесь тяжело целый месяц. Как-то стараюсь помочь, в первую очередь, из-за Шавката прилетели. Во-вторых, – конечно, чтобы, если будет возможность, подписать контракт с UFC. Об этом сейчас переговоры ведутся.

Что я могу сказать? Чуть-чуть осталось потерпеть – и новости появятся, тогда смогу конкретно сказать. Пока переговоры ведутся», – рассказал Алмабаев.

На счету 29-летнего Алмабаева 16 побед и одно поражение в MMA.

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