Алмабаев о сроках подписания контракта с UFC: «Менеджеры сказали примерно 20 дней»

Боец ММА Асу Алмабаев рассказал о сроках возможного подписания контракта с UFC:

«Каковы мои шансы стать следующим казахстанским бойцом в UFC? Не знаю. Все по воле Аллаха. На данный момент тренируемся также — в день по два раза пашем. Ну, это, считай, наша работа — каждый день развивать себя с разных сторон.

Мои шансы? Менеджеры сказали: «Дай время: месяц, 20 дней примерно — и мы постараемся тебя подписать в UFC». Но стопроцентно никто не гарантирует — процентов на 90. Что ещё могу сказать? Пашем, работаем, тренируемся»

На счету 29-летнего Алмабаева 16 побед и одно поражение в смешанных единоборствах

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