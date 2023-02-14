Алмабаев — о бое Рахмонова с Нилом: «Шавкат выйдет и финиширует»

Казахстанский боец Асу Алмабаев дал прогноз поединок Шавката Рахмонова с американцем Джеффом Нилом:

«Думаю, Шавкат знает свое дело на 100% — выйдет и финиширует. Как всегда — как умеет делать, как это у него получается»

Бой Рахмонов — Нил пройдёт 4 марта.

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