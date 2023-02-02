UFC включил Рахмонова в топ-30 лучших бойцов

Казахстанский боец MMA Шавкат Рахмонов вошел в рейтинг 30 лучших бойцов промоушена в возрасте до 30 лет.

Рахмонов занял в данном списке 13-е место.

«Рахмонов - абсолютная сила в полусреднем весе, и он закончил досрочно все профессиональные бои, в которых участвовал. Его рекорд - 16-0, с восемью победами нокаутом и таким же количеством сабмишенов. Рахмонов одержал победы в UFC над Алексом Оливейрой, Мишелом Празересом, Карлстоном Харрисом и Нилом Мэгни.

28-летний казахстанец все еще ждет своего прорывного момента, и как только он его получит, впереди его ждут грандиозные события.

Следующий шаг: перенесенный бой с Джеффом Нилом на турнире UFC 285 может стать для Рахмонова шансом проявить себя. Бой перед большой толпой на огромном PPV-событии, за которым наблюдают миллионы глаз, - это как раз то, что нужно Рахмонову, чтобы стать известным именем», – информирует официальный сайт UFC.

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