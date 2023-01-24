Завершился ASTANA MEETING WORLD INDOOR TOUR

23 января в Астане впервые прошел Astana Meeting World indoor tour серебряного уровня. Казахстан первая страна кто организовал соревнования такого уровня среди стран СНГ . В нем приняли участие около 100 спортсменов.

Турнир официально открыли Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов и Президент Федерации легкой атлетики РК Даниал Ахметов.

«Спортсмены из пятнадцати стран специально приехали в Астану для участия в турнире «Astana Silver Grand Prix Meeting», который проходит сегодня впервые. Республика Казахстан в этом году вместе с США, Германией, Францией, Сербией, Словакией, Чехией в составе организаторов серебряного уровня легкоатлетической серии», – отметил Президент Федерации Даниал Ахметов.

Данный турнир даст большой импульс в развитии отечественной легкой атлетики и повысит конкуренцию между спортсменами.

«В сегодняшних всемирных соревнованиях принимают участие спортсмены из 15 стран мира. Я считаю, что это не просто праздник легкой атлетики, а мероприятие, которое знаменует собой сотрудничество между странами в целом»,-сказал министр Асхат Оралов.

Участники турнира определили сильнейших в 10 видах легкой атлетики.

Соревнование началось с соревнований по бегу на 60 метров с барьерами среди мужчин. В этом соревновании кубинец Роджерс Ирибарн (результат 7.62 сек.) одержал победу, опередив нашего соотечественника Давида Ефремова (7.65 сек.) всего на несколько сотых секунд.

Напомним, в рамках турнира в этой же дисциплине Давид Ефремов обновил рекорд Казахстана с результатом 7,62 сек. в предварительном забеге.

В беге на 400 метров среди мужчин наши соотечественники Михаил Литвин занял 1 место с результатом 46.41 сек., Андрей Соколов с результатом 46.74 сек. – 2-место, бразилец Александр Руссо с результатом 47.70 сек. пересек финишную линию третьим.

Среди женщин в беге на 60 метров Ольга Сафронова (7.30 сек.) уступила спортсменке из Португалии Ариалису Гандулле (7.18 сек.) и пересекла финишную линию второй. На третьем месте расположилась астрийка Магдалена Линдер (7.43 сек.).

В прыжках в длину среди женщин спортсмена Узбекистана Дарья Резниченко одержала победу с результатом 6 м.32 см. Анастасия Рыпакова с результатом 5 м. 89 см. заняла 2 место, Алина Чистякова с результатом 5 м. 84 см. заняла призовое 3 место.

В беге на 800 метров среди мужчин 1-е место занял Марино Блудек из Хорватии (1:48.23), Кенийец Николас Киплангат с результатом 1:48.31 занял 2-е место, а третье – Жан Вукович (1: 48.72) из Словении.

В беге на 1500 метров Джаринтер МВАСЬЯ (Кения) занял 1-е место с результатом 4:14.26, Хирут Мешеша (Эфиопия)-2-е место с результатом 4:14.40, Камила Гомес (Португалия) – 3-е место с результатом 4:26.63.

Одним из самых зрелищных видов турнира были прыжки в высоту среди женщин. В итоге наши соотечественницы заняли призовые 3 места. Они:

Надежда Дубовицкая (193 см.) – І место;

Кристина Овчинникова (189 см.) – ІІ место

Елизавета Матвеева (189 см.) – III место.

Среди женщин на дистанции 400 метров І место заняла Элина Михина (55.14), ІІ место Александра Залюбовская (55.28), ІІІ место Кристина Кондрашова (55.87).

В беге на 60 метров среди мужчин победил америанец Макл Роджерс. Он пробежал эту дистанцию за 6.664 секунды. Второе место занял американский спортсмен Демек Кемп (6.665), спортсменов разделила тысячная доль секунды. Завершил тройку лидеров Португальец Фредерико Курвело с результатом 6.75.

В беге на 3000 метров среди мужчин золото завоевал Али Абдилмана (7:52.43) (Эфиопия). Александр Георгий (8:07.55) из Великобритании завоевал серебряную медаль, а Алексей Гусаров (8:27.10) – бронзовую.

Турнир транслировался в прямом эфире на YouTube канале федерации легкой атлетики РК и телеканале Казспорт.