«Стань частью 2Drots» вместе с Fonbet!

Знаешь всё о медиафутболе? Болеешь за 2Drots? Тогда у тебя есть уникальная возможность оказаться на тренировке любимой команды и не только! Участвуй в акции «Стань частью 2Drots» от титульного партнера команды букмекерской компании Fonbet и проведи один день с кумирами!

21 января в Астане стартует Первый международный турнир по футболу среди медийных команд. Fonbet дает шанс на один день стать частью самой популярной медийной команды России. Победитель акции посетит предыгровую тренировку 2Drots, проведет время на тренерской скамейке во время матча, а также будет приглашен на совместный ужин в кругу лучших медийных игроков. Имя счастливчика будет названо 31 января в Инстаграм-аккаунте Fonbet Kazakhstan.

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