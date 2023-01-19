Артема Резникова ограбили в Таиланде

Казахстанский боец ММА Артем Резников сообщил, что его ограбили во время отпуска в Таиланде.

«Доброе утро на Пхукете! Залезли в виллу и пока мы спали нас ограбили! 7000 долларов забрали. Хорошо, хоть паспорта оставили. Вот такой вот отдых.

Многие предлагают помощь, спасибо. Деньги есть, на счету лежат. Ничего страшного, главное документы на месте. Будьте аккуратны, надеюсь, мой пример будет для вас уроком. Держите деньги при себе», – сказал Резников.

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