Артем Резников об открытии бизнеса: «Я работал телохранителем и даже представить не мог, что открою бизнес»

Казахстанский боец ММА Артем Резников открыл барбершоп «Север-Юг» в Алматы.

О своем решении пойти в бизнес Артем рассказал в интервью «Вестник ММА»:

«В первый раз жизни попробую себя в бизнесе, но я давно к этому шел. Хотя еще несколько лет назад, я даже не мог об этом подумать. Я работал телохранителем, в 2018 меня уволили, я даже представить не мог, что у меня будут хорошие гонорары и я открою свой бизнес. Мне это интересно, я всегда рискую, даже когда начал заниматься ММА, я дрался с лучшими бойцами, но, чтобы стать известным нужно было рисковать. Легко набивать рекорд бить середнячков, но я пошел ва-банк, залетел в АСА и начал вызывать топов. Сейчас также, я рискнул и хочу попробовать себя в бизнесе. В карьере ММА может случиться все что угодно – травма, ушел спонсор, а бизнес –это то, что будет подпитывать меня всегда»

История Дамира Исмагулова: чуть не стал футболистом, с первой победы подарил деду машину, может уйти в бокс после поражения в UFC

Жумагулов вошел в ТОП-10 бойцов UFC по количеству ударов ногами за год

Назван «новый Шавкат Рахмонов» в легком весе