Экс-министру спорта продлили арест. Он находится под арестом с мая 2022-го

Бывшему министру культуры и спорта РК Арыстанбеку Мухамедиулы снова продлили срок ареста.

«20 декабря Специализированный межрайонный следственный суд города Астаны продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Мухамедиулы А. на 1 месяц», – говорится в пресс-службе суда Астаны.

В конце мая 2022 года Агентство РК по противодействию коррупции сообщило об аресте Арыстанбека Мухамедиулы. С того времени его арест продлевали несколько раз.

Его подозревают в хищении 146 миллионов тенге. В Сети появилась информация об обыске в доме Арыстанбека Мухамедиулы. Сам Мухамедиулы поспешил записать видеообращение Президенту, в котором сообщил, что его совесть чиста и ловушки ему устраивают коллеги по цеху.

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