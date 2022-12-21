 Нам очень жаль
5 2

Страница временно недоступна

У нас кое-что сломалось, но мы это уже чиним.
Обновите страницу чуть позже
или воспользуйтесь нашими соцсетями

Экс-министру спорта продлили арест. Он находится под арестом с мая 2022-го

Теги Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Бывшему министру культуры и спорта РК Арыстанбеку Мухамедиулы снова продлили срок ареста.

«20 декабря Специализированный межрайонный следственный суд города Астаны продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Мухамедиулы А. на 1 месяц», – говорится в пресс-службе суда Астаны.

В конце мая 2022 года Агентство РК по противодействию коррупции сообщило об аресте Арыстанбека Мухамедиулы. С того времени его арест продлевали несколько раз. 

Его подозревают в хищении 146 миллионов тенге. В Сети появилась информация об обыске в доме Арыстанбека Мухамедиулы. Сам Мухамедиулы поспешил записать видеообращение Президенту, в котором сообщил, что его совесть чиста и ловушки ему устраивают коллеги по цеху.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Казахстанцы захейтили Ангелину Лукас: боксерша вышла на взвешивание в национальном костюме

«Елимай» вернулся на футбольную карту Казахстана. Почему Первая лига? Как дела с историей? Кто будет играть?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные