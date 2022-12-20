Официально анонсирован следующий бой Рахмонова в UFC

UFC официально анонсировали следующий бой Рахмонова в лиге.

Поединок состоится 15 января на турнире лиги в Вегасе. Соперником казахстанского бойца станет Джефф Нил.

Рахмонов идет на серии из 16 побед без поражений, четыре из которых одержал в UFC.

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