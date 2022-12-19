Вратарь сборной Казахстана Шацкий отказал клубу из Первой лиги России

Портал Metaratings сообщил, что «Родина» из второго по значимости дивизиона России хотела подписать голкипера сборной Казахстана и карагандинского «Шахтера» Игоря Шацкого.

Отмечается, что 33-летний вратарь отказался от трансфера в московский клуб.

Сейчас «Родина» занимает 12-е место в турнирной таблице.

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