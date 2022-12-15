Игрок «Химок» Зуев может сменить гражданство, чтобы начать выступать за сборную Казахстана (Metaratings)

Полузащитник «Химок» Александр Зуев в очередной раз провел диалог с Казахстанской федерацией футбола на предмет возможного выступления за сборную Казахстана. Об этом сообщил Metaratings.ru.

Зуев родился в Костанае, где занимался футболом в системе «Тобола». В 2005 году семья Зуева переехала в Челябинск, где Александр продолжил свое футбольное образование.

По информации источника, в случае смены гражданства, то уже в 2023 году он сможет выступать за Казахстан.

Впервые представители КФФ вышли на игрока в 2016 году, а следующий диалог между сторонами прошел в 2021 году.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Зайнутдинов – самый дорогой игрок из Казахстана, Алип подешевел, в тройке Меркель и Быстров

Архимед Мухамбетов покинул Костанай: аким возродил «Тобол» (и собрал всех звезд КПЛ), построил манеж и объявил об открытии Академии