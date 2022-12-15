Игрок «Химок» Зуев может сменить гражданство, чтобы начать выступать за сборную Казахстана (Metaratings)
Полузащитник «Химок» Александр Зуев в очередной раз провел диалог с Казахстанской федерацией футбола на предмет возможного выступления за сборную Казахстана. Об этом сообщил Metaratings.ru.
Зуев родился в Костанае, где занимался футболом в системе «Тобола». В 2005 году семья Зуева переехала в Челябинск, где Александр продолжил свое футбольное образование.
По информации источника, в случае смены гражданства, то уже в 2023 году он сможет выступать за Казахстан.
Впервые представители КФФ вышли на игрока в 2016 году, а следующий диалог между сторонами прошел в 2021 году.
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