Тренер Tobet Top Team о будущем Кабардиева: «Есть вероятность в течение следующего года увидеть его в UFC»

Тренер Tobet Top Team Диас Кабдуов о будущем чемпиона NAIZA Магомеда Кабардиева:

«Мага – чемпион NAIZA, по любому нужно переговорить с Нурбеком Карабала, если захотим двигаться куда-то дальше, чтобы все было правильно. Мага готов драться хоть в феврале. Он может подраться в 70, может в 77, там как раз пояс вакантный. Кабардиев подписал контракт с компанией, где работает Саят Абдрахманов, сейчас занимаемся рабочей визой в США, если у него он ее получит, то есть вероятность в течение следующего года увидеть его в UFC. С их стороны по крайней мере есть определенный интерес».

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