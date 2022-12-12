Казахстанец завоевал две медали на ЧМ по настольному теннису

В Тунисе завершился 19-й юношеский чемпионат мира по настольному теннису.

15-летний Алан Курмангалиев из Караганды стал чемпионом мира в смешанном парном разряде вместе с Ханой Года (Египет), а также завоевал бронзовую медаль в личном зачете.

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