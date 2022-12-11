Врач «Кайрата» Туралиев: «Ни у одного казахстанского клуба нет такого оснащения. Частенько другие клубы просят нас консультации»

Врач «Кайрата» Дастан Туралиев показал и рассказал об аппаратах, стоящих в базе клуба.

«Магнитные аппараты. Их у нас две – низкочастотный и высокочастотный. Они для костной структуры, мы в основном их используем после травмы игроков.

Низкочастотный магнитный аппарат стоит порядком 20 тысячи долларов, высокочастотный – 35 тысяч долларов. На смену катушек уходит 7 тысяч долларов, их меняем 2-3 раза в год. Также имеется детский магнитный аппарат со стоимостью 4 тысячи долларов.

Барокамера. Он нужен для восстановления после тренировки. Этот аппарат стоит примерно 20 тысяч долларов. Обслуживание аппарата – 7 тысяч долларов в год.

Массажные кресла универсальны. Они стоят каждый 2 тысячи долларов.

Лимфодренажный аппарат используется для восстановления ног. Сам аппарат стоит 14 тысяч долларов, замена одной пары штанов стоит 7 тысяч долларов. Мы их стабильно меняем 2 раза в год.

Трехкомпонентный БТЛ-аппарат. Можно подключит к лазеру, ультразвук, магнит. Часто здесь меняем ультразвуковую аппаратуру и лазерные насадки. Они меняется приблизительно три раза в год.

Сам аппарат стоит 9 тысяч долларов. Замена каждой насадки стоит 700 долларов.

Высокочастотный лазер немецкого производства – самый дорогой. Он стоит 25 млн тенге, на замену каждой его насадки уходит 3 тысяч долларов. Мы их меняем примерно 2 раза в год.

Аппарат нагревании – в комплекте он стоит 5 тысяч долларов. Замена его насадок стоит 500-600 долларов.

Аппарат для плазмы, она стоит 8 тысяч долларов.

Антигравитационный тредмил, используется после травмы, чтобы не нагрузить колени, голеностоп и мышцы. Аппарат стоит 25 тысяч долларов, обслуживание – 15 тысяч долларов в год.

Ни у одного казахстанского клуба нет такого оснащения. Частенько другие клубы просят нас консультации по подключению аппаратов или попользоваться ими. По мере возможности мы им помогаем.

Тестовые аппараты используются после травмы для выявления силы мышцы, амплитуды суставов, выносливость. По цене он стоит 140-160 тысяч долларов, иногда меняем насадки.

Криосауны – охлаждают организм, тем самым укрепляют иммунитет, мышцы. Один такой стоит сейчас порядком 200 тысяч долларов. Смена комплектующих около 7-10 тысяч долларов, мы их меняем 1-2 раза в год.

Имеются контрастные бассейны, каждый день меняем воду. Теплая вода греется с помощью тентов, это один из самых скоропортящихся элементов бассейна. Один тент стоит 250 тысяч тенге, а здесь их восемь» – рассказал Туралиев.

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