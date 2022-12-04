Рохус Шох о желании РФС перейти в АФК: «В начале XXI века Казахстан добился права играть под эгидой УЕФА, и это было абсолютно правильное решение, никто не пожалел»

Глава Профессиональной футбольной лиги Казахстана Рохус Шох заявил, что решение Казахстана перейти из Азиатской конфедерации в Европейский футбольный союз (УЕФА) было правильным.

ФИФА и УЕФА ранее отстранили сборную России от участия в международных турнирах. В конце ноября президент РФС Александр Дюков заявил, что на исполкоме организации будет рассмотрен вопрос о переходе России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Переход России в футбольную Азию — осуществимая история, на ваш взгляд?

— Не сторонник давать советы своим коллегам, находясь в Астане, но точно знаю: в начале XXI века Казахстан добился права играть под эгидой УЕФА, и это было абсолютно правильное решение, никто не пожалел. Национальный футбол однозначно сделал шаг вперед, в европейской футбольной семье прогресс более качественный. Делайте выводы. В Казахстане, кстати, до сих пор благодарят Вячеслава Колоскова за содействие в решении вопроса о переходе в УЕФА, — сказал Шох.

В 2002 году на 26‑м конгрессе УЕФА в Стокгольме было принято решение о вступлении Казахстана в Европейскую футбольный союз.

Шох возглавил Профессиональную футбольную лигу Казахстана в конце марта. Ранее он работал в «Роторе», ЦСКА, «Ростове», «Урале», был советником президента РФС Александра Дюкова и возглавлял Комитет массового футбола РФС.

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