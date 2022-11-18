Помощник машиниста из Арыси выиграл Toyota Camry от Olimpbet

Удача благоволит смелым – в минувшую среду очередной слот призов во главе с автомобилем разошелся по всему Казахстану.

Если бы четвертый обладатель главного приза «Максимального драйва» знал, что его судьба в руках одного из сильнейших казахстанских ММА-бойцов, то наверняка отложил бы все дела и, не отрываясь, следил за прямым эфиром нового розыгрыша. Файтер Артем Резников собственноручно вытащил из барабана счастливое сочетание цифр, которое позволили Нургалыму Болысмурату забрать очередной главный приз в щедрой акции от Olimpbet.

Нургалым живет в Арыси, увлекается хоккеем и баскетболом. Работает на железной дороге помощником машиниста электровоза и в момент прямого эфира как раз находился на службе.

Как часто это бывает, он не поверил, что звонок из эфира «Максимального драйва» – это подарок судьбы в виде Toyota Camry 75. Поверить в реальность происходящего ему помогли ведущие Алан Черкасов и Ольга Спирина.

Напомним, что в следующих розыгрышах главные призы будут еще более солидные. Два

Land Cruiser 300, а затем и резвый Гелен.

А для жителей Шымкента ближайший эфир 30 ноября запомнится особенно. Именно там состоится 5 розыгрыш, куда приглашаются все желающие. Следите за обновлениями в аккаунтах Olimpbet в социальных сетях.

Принять участие в «Максимальном драйве» от Olimpbet невероятно просто:

– Делайте ставку на сайте или в приложении Olimpbet.kz от 2000 тенге и более;

– Сохраняйте билеты с каждой ставки. Чем больше ставок – тем больше шансов на выигрыш;

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Акция «Максимальный драйв» с беспрецедентным призовым фондом в 2,5 миллиарда тенге продолжится до 25 декабря по всему Казахстану. Розыгрыши проводятся каждые две недели по средам.

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Кстати, «Максимальный драйв» – теперь и на радио! Выигрывайте вместе с Olimpbet каждый день по будням с 21 ноября по 16 декабря в эфире «Авторадио». В 8:25, 8:35 и в 9:25 по времени Астаны слушайте новости Чемпионата мира по футболу, отвечайте на вопросы и выигрывайте от 50 000 тенге. Общий призовой фонд – 1 млн тенге.