Где и во сколько смотреть матч Мексика – Польша в Казахстане 22 ноября, Чемпионат мира по футболу 2022

Теги Спорт Казахстана

Сборные Мексики и Польши встретятся в 1-м туре группы «С» Чемпионата мира по футболу 2022. Матч состоится 22 ноября в 22:00 по времени Астаны. В прямом эфире покажут телеканалы Qazaqstan и Qazsport.

Календарь ЧМ-2022 здесь.

Мексика – Польша
Дата проведения
22 ноября, 19.00, «Stadium 974»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Тяжелоатлет Филимонов завоевал серебро для Казахстана в Афинах, а сейчас работает механиком на СТО в Талдыкоргане

Очередной жаркий тур КПЛ: «Актобе» назначили два пенальти, «Астана» возглавила таблицу, а «Мактаарал» чудом спасся от вылета

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные