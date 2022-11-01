«Максимальный драйв» от Olimpbet словами победителей

Две Toyota Camry, путевки в Катар, премиальная техника и куча фрибетов уже нашли своих обладателей. Каково это – быть в числе победителей?

Что нужно, чтобы получать призы в акции «Максимальный драйв» от Olimpbet?

Сделать ставку от 2000 тенге и более на сайте или в приложении Olimpbet.kz. Копить билеты с каждой ставки. Чем больше ставок – тем больше шансов на выигрыш.

Насколько это реально? Каждую вторую среду вы можете убедиться в этом в прямом эфире на YouTube-канале Olimpbet.

Для Ерната Шпекбаева из села Бородулиха выигрыш стал полной неожиданностью. Звонок от ведущего застал его во время ужина.

– Сказать, что я был в шоке, – все равно что ничего не сказать, – поделился впечатлением обладатель первого главного приза. – До сих пор не могу поверить такому счастью.

У Ерната есть небольшой бизнес, и выигрыш Toyota Camry пришелся как нельзя кстати.

Владимир Богдашин из Семея следил за эфиром второго розыгрыша, но в последний момент перестал верить в свою удачу. Он отключился от эфира как раз, когда дело дошло до розыгрыша автомобиля.

– Я не верил, что выиграю, – рассказывает Владимир. – Даже когда раздался звонок, не сразу понял, что к чему. Потом узнал голос ведущего, снова подключился к прямому эфиру и услышал себя.

Победитель вспоминает, что больше всех победе обрадовался его сын.

Акция «Максимальный драйв» с беспрецедентным призовым фондом в 2,5 миллиарда тенге продолжается. Ближайший розыгрыш состоится в эту среду, 2 ноября.

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