Казахстацы привезли 25 медалей с чемпионата Азии по ММА

На чемпионате Азии по ММА Казахстан выиграл 25 медалей.

Наши спортсмены завоевали 7 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых наград.

Золото среди молодёжи до 21 года: Адель Махаметова (в весе до 61,2 кг), Ерсултан Шакенбай (56,7 кг), Диас Осер (83.9 кг).

Золото среди взрослых: Кымбат Ахмет (47,6 кг), Ерулан Кабдулов (52,2 кг), Алик Домнич (93 кг), Расул Хатаев (120,2 кг).

Серебро среди молодёжи : Денис Черепенко (83.9 кг), Самгат Шабдан (65,8 кг).

Серебро среди взрослых : Тюймегуль Жунис (47,6 кг), Матильда Бачурина (52,2 кг), Айгерим Тореханова (56,7 кг), Мольдир Аширбекова (65,8 кг), Бельгибай Адильбек (70,3 кг), Досжан Кенжебаев (77,1 кг).

Бронза среди молодёжи: Дархан Исмагулов (52,2 кг), Онгар Смагул (56,7 кг), Чингиз Идрисов (61,2 кг), Жанерке Жамалбекова (70,3 кг), Даниил Губин (77,1 кг), Нурадиль Кайырбергенулы (120,2 кг).

Бронза среди взрослых: Руслан Абдрахманов (52,2 кг), Инас Аширбек (56,7 кг), Салауат Каби (61,2 кг), Неймат Асадов, (70,3 кг).

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