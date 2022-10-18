Fonbet начал принимать платежи в Казахстане через Apple Pay

Хорошая новость для всех клиентов Fonbet и владельцев iPhone. Букмекерская компания добавила новый метод пополнения счета – через Apple Pay.

Использование Apple Pay считается одним из самых безопасных способов перевода денежных средств по технологии NFC. Для пополнения счета с помощью вашего iPhone, Apple Watch, Mac или iPad программа использует сканеры Touch ID и Face ID, а данные ваших карт не передаются получателю платежа и не хранятся на серверах Apple.

Зачисление средств по методу Apple Pay происходит мгновенно. Fonbet постоянно работает над расширением пула платежных методов для удобства своих клиентов и совсем скоро добавит новые способы.

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