Тренер сборной извинился за инцидент с флагом Казахстана на ЧМ по армрестлингу

Портал Tengrinews.kz сообщил, что главный тренер сборной Казахстана по армрестлингу Марат Асаинов высказался о конфликте на церемонии награждения девушек в категории до 50 кг.

– К сожалению, не уследили этот момент. Говорили тренерам, что каждый призер или победитель соревнований должен выходить со своим флагом. Здесь почему-то девушки решили взять один флаг и растянуть его. И вот такой инцидент случился. Мы обсудили этот вопрос уже, как с тренерами, так и с девушками. Такое, конечно, больше не повторится. Мы приносим свои извинения перед всеми и, конечно, перед спортивными болельщиками со всего мира за этот инцидент.

Собрание будет проведено обязательно, чтобы в том числе всем еще раз объяснить, что такое больше не должно повторяться. Девушкам примерно по 16 лет, это первые их крупные соревнования, они перенервничали. Мы их проступок не оправдываем, будем говорить с ними еще.

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