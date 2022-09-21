ПФЛК представила символическую сборную 20-го тура КПЛ.
Команда тура была составлена на основе статистического анализа матчей от компании InStat. Учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.
Вратарь: Тимур Акмурзин («Тобол»);
Правый защитник: Павел Киреенко («Каспий»);
Центральные защитники: Сергей Малый («Тобол»), Темирлан Ерланов («Актобе»);
Левый защитник: Акмаль Бахтияров («Ордабасы»);
Опорный полузащитник: Артурас Жулпа («Актобе»);
Правый полузащитник: Еркебулан Тунгышбаев («Аксу»);
Центральный полузащитник: Серикжан Мужиков («Тобол»);
Левый полузащитник: Педро Эуженио («Астана»);
Нападающие: Элгуджа Лобжанидзе («Кызыл-Жар»), Абат Аймбетов («Астана»);
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