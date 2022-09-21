ПФЛК представила символическую сборную 20-го тура КПЛ.

Команда тура была составлена на основе статистического анализа матчей от компании InStat. Учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.

Вратарь: Тимур Акмурзин («Тобол»);

Правый защитник: Павел Киреенко («Каспий»);

Центральные защитники: Сергей Малый («Тобол»), Темирлан Ерланов («Актобе»);

Левый защитник: Акмаль Бахтияров («Ордабасы»);

Опорный полузащитник: Артурас Жулпа («Актобе»);

Правый полузащитник: Еркебулан Тунгышбаев («Аксу»);

Центральный полузащитник: Серикжан Мужиков («Тобол»);

Левый полузащитник: Педро Эуженио («Астана»);

Нападающие: Элгуджа Лобжанидзе («Кызыл-Жар»), Абат Аймбетов («Астана»);

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