Бакытжанулы дебютировал с досрочной победы в UAE Warriors

Казахстанец Асылжан Бакытжанулы дебютировал в одной из сильнейших лиг Азии UAE Warriors.

Против казахстанца выступил иранец Хасан Юсефи (8-4-1), который является экс-чемпионом AMC Fight Night в полутяжелом весе.

Бой завершился во втором раунде, казахстанец перевёл соперника в партер, где после ряда ударов сумел провести удушающий.

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