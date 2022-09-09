Спарринг-партнер Усика из Казахстана проведет бой в Алматы

Тяжеловес Нурсултан Аманжолов (4-0, 3 КО) выступит на вечере бокса в Алматы, который пройдёт 2 октября.
Имя соперника пока не называется.
Аманжолов был спарринг-партнером Александра Усика во время подготовки к бою с Энтони Джошуа.
Вечер бокса состоится 2 октября в Алматы во дворе имени Балуана Шолака. Билеты уже доступны в продаже.
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