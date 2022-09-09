Год назад он работал на заводе, а сегодня готовится стать чемпионом Top Dog

Что нужно знать о претенденте на титул популярной кулачной лиги Адилжане «Адосе» Сандибекове.

К 21 году боец из Костаная успел стать дипломированным учителем физкультуры, попробовать себя в модельном бизнесе, завоевать симпатию внушительной части аудитории Top Dog и еще много чего – без отрыва от тренировочного процесса.

Напомним, 24 сентября в Сочи на турнире TOP DOG FC 16 состоится бой за чемпионский перстень кулачной лиги Top Dog в полусреднем весе. Казахстанец Адилжан «Адос» Сандибеков (4 – 2 – 1) сразится с непобежденным российским бойцом Денисом Погодиным (3 – 0).

– Адилжан, расскажи, с чего все началось. Что и когда заставило тебя впервые выйти на ринг?

– Спортом я начал заниматься в 14 лет. Полгода ходил в спортзал на борьбу, дзюдо. Потом к нам в Новопавловку (село в Костанайской области – прим. ред.) приехал тренер, с которым я работаю по сей день. Тогда же попал на бокс и начал ставить ударную технику. На ринг впервые вышел на любительских соревнованиях в городе Житикара. Это был мой первый выезд за пределы родного села. Так как тренер не смог поехать, я оказался один в неизвестной для себя обстановке и без поддержки. Никогда не забуду те ощущения перед дебютом: мандраж, руки-ноги трясутся, страх невероятный. Но я выиграл один бой, затем второй. В финале проиграл и занял второе место. Это были мои первые соревнования по боксу. А в октагон вышел год спустя в Талдыкоргане на чемпионате Казахстана по национальному виду спорта Жекпе-Жек, это такой казахский вариант ММА.

– Ты уже больше года выступаешь в Top Dog. Что скажешь о лиге?

– В первую очередь, меня впечатлила организация турнира. Очень много людей вовлечены в процесс и каждый выполняет свою задачу профессионально. Съемка – это отдельная тема для разговора. Такое количество профессиональных камер, разного оборудования. Все это очень сильно меня удивило, но мне здесь нравится. У меня действующий контракт с TopDog и я, конечно же, попытаюсь забрать перстень, а потом буду его защищать. Поэтому в ближайшие годы я точно в Top Dog.

– Сколько времени сейчас ты посвящаешь подготовке к выступлениям в поп-мма?

– Тренируюсь дважды в день. Воскресенье – выходной. Понятное дело, после боев отдыхаю 2-3 недели, реже хожу в зал, делаю разминку, восстанавливаюсь. Потом потихоньку набираю форму и вхожу в привычный график и снова – тренировки, подготовка к поединкам, отдых, восстановление.

Выступления в TopDog полностью обеспечивают мой нынешний уклад жизни. Но еще год назад приходилось подрабатывать на заводе по производству молока и соков. Даже в модельном бизнесе успел себя попробовать.

– Готовясь к очередному поединку, ты, наверняка, вместе со своим тренером разбираешь соперника. Скажи, кто из побежденных тобой бойцов больше всего доставил проблем?

– Мы стараемся подходить к каждому поединку индивидуально, подстраиваясь под соперника готовим геймплан. Если говорить о тех, с кем пришлось туго, то я бы отметил дебют. Тогда мой соперник поменялся за день до боя, и я не знал, куда выхожу, что из себя представляет кулачка. А во всех последующих поединках было проще – понимал, что будут делать соперники. Не скажу, что все было под контролем на сто процентов, но я был готов к любому развитию событий.

– А кто, напротив, не стал таким грозным, как могло показаться?

– Не хочу, конечно, никого из своих соперников обидеть, но это Юра Рябой. В первом поединке он одержал очень яркую победу, нокаутировав своего соперника. Признаться, в нашей встрече ожидал большого напора от Юры, но так и не дождался. Я двигался на ногах, старался не стоять на месте, а Юра пытался меня достать.

– Есть что передать тем, кто тебя поддерживает?

– В первую очередь, всем – большой рахмет! Люди из разных городов Казахстана пишут слова поддержки и это очень приятно. Даже, когда были неудачные бои, от меня не отворачивались. Безумно рад, что в нашей стране с особой теплотой поддерживают спортсменов, выступающих в единоборствах. Ну а тем, кто будет болеть против меня скажу следующее: Вы огорчитесь, так как я неприятно вас удивлю!

Турнир #TDFC16 состоится 24 сентября в Сочи (Красная поляна) на площадке Red Arena при поддержке генерального партнера Olimpbet, с прямой трансляцией на телеканале Udar.