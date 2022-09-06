Возвращение Лиги Чемпионов. Букмекер назвал фаворитов первого тура

6 сентября стартует 68-й сезон главного европейского клубного турнира — Лиги чемпионов УЕФА. В этом розыгрыше участвуют 32 команд.

Главный спонсор спортивных эмоций подготовил ТОП-5 матчей первых дней группового этапа.

«Динамо Загреб» VS «Челси»

«Аристократы» являются в этой встрече фаворитами, однако хорваты точно будут биться до конца! Подопзщечные Анте Чачича проделали сложный путь, чтобы пробиться в групповой раунд.

«Челси» традиционно считаются одними из претендентов на победу в Лиге Чемпионов. В этом сезоне у подопечных Тухеля далеко не все получается в АПЛ, но надеемся, что на европейской арене «синие» покажут класс. К тому же, два сезона назад «Челси» выиграли ЛЧ, а в прошлом году дошли до четвертьфинала, где в напряженной борьбе уступили мадридскому «Реалу».

Аналитики компании 1XBET верят в победу «синих» и предлагают коэффициент 1.52, в то время как победа хорватов оценивается в 7. Ничья в 4.64.

«ПСЖ» VS «Ювентус»

Напомним, что в минувшем туре своего чемпионата «Пари Сен-Жермен» снова одержал блестящую победу. Пожалуй, на сегодня во Франции им нет равных: у парижан прекрасная атака. В новом сезоне Неймар проявляет себя лучше всех, он отыграл 7 матчей, в которых уже набил крутую статистику: 9 голов и 6 голевых передач. Это лучшее начало сезона в карьере бразильца. Не стоит забывать Месси и Мбаппе, которые, в отличие от предыдущего сезона, в этом сезоне явно сыгрались и тоже выдают умопомрачительный уровень игры. Отметим, что это статистика взята из игр во французском чемпионате, который, как правило, любят ругаться за отсутствие конкуренции с ПСЖ.

А болельщики «Старой Синьоры» заметили, что нынешний сезон любимчики начали не столь успешно. В 5 турах Серии А туринцы набрали всего 9 очков. Их ждет перестройка на протяжении всего сезона и ждать результат в самом начале явно не стоит. В команде много новичков, которым еще предстоит сыграться. Один из них Анхель Ди Мария, который переехал из Парижа в Турин. Футболист уже сумел отличиться голом в этом сезоне. Главный голеадор команды Душан Влахович уже забил 4 мяча и точно захочет показать себя в ЛЧ.

Обе команды наверняка активно сыграют в атаке, поэтому для тех, кто готов рискнуть: прогноз от 1XBET — «Ничья» с коэффициентом 5.8. Для тех, кто определился с фаворитом, главный спонсор спортивных эмоций предлагает 1.36 за «ПСЖ» и 9.1 за «Ювентус».

«Севилья» VS «Сити»

«Севилья» в прошлом сезоне Ла Лиги заняла четвертое место, что позволило выйти в групповой раунд Лиги чемпионов. В новом сезоне коллектив Лопетеги еще не знает побед при трех поражениях и одной ничьей, поэтому занимает 17 место в испанском первенстве. Но многие знают, что «Севилья» — это кубковая команда, которая может добывать очки, сидя в защите, играя на контратаках.

Но соперники у них сильные. Выиграв очередной чемпионский титул в АПЛ, «Манчестер Сити» уверенно идет завоевывать непокоренный трофей Лиги чемпионов. «Горожане» сейчас занимают 2-ое место в новой Премьер-лиге с 14 очками. Забивной Холланд, который перебрался из Дортмунда в Манчестер уже забил 10 голов в АПЛ, оформив два хет-трика! Испанцам стоит бояться прыти норвежца, ведь он может забить гол из любой позиции, создать момент из ничего.

Гости игры являются фаворитами в этой встречи. По мнению компании 1XBET, победа «Мансити», коэффициент составляет 1.422. Испанцев оценили в коэффициент 8.3. Ничья составляет 5.15.

«Селтик» VS «Реал Мадрид»

По статистике у «Селтика» есть еще шансы сравнять счет, так как количество проведенных матчей — 3, из которых 2 выиграл «Реал» и 1 шотландцы. Пока оба клуба идут с крайне неплохой серией без поражений.

Старт сезона от «кельтов» выглядит очень мощно: 25-1 по голам, единоличное лидерство в ШПЛ. В бою против действующих чемпионов турнира шотландцы явно не готовы проиграть.

Что касается «Реал Мадрида», коллектив продолжает побеждать. У мадридцев 4 победы в чемпионате из 4-х, но при всех успехах Винисиуса, Бензема, Модрича, Крооса и компании в каждом матче чемпионата «галактикос» пропускали, так что в защите требуется работа над ошибками. А тут и мощная поддержка шотландцев на трибунах явно будет давить «Реал».

Аналитики предлагают коэффициент 5.45 на победу «Селтика», 1.648 за «Реал» и 4.42 за ничью.

«Наполи» VS «Ливерпуль»

Пара не совсем удачно вошла в новый сезон и уже успела потерять очки.

Обычно неаполитанцы сразу идут в бой и любят атаковать. К тому же, перед Ливерпулем они зарядились позитивом и обыграли «Лацио». Впрочем, у итальянцев есть хорошие шансы, ведь мерсисайдцы сейчас совсем не напоминают боевую машину последних сезонов.

Англичане, в свою очередь, стали слабее после переезда сенегальца в Мюнхен. Плюс к этому сыграли и травмы ведущих полузащитников. «Ливерпуль» с трудом одержал победу над «Ньюкаслом» и не переиграл в дерби «Эвертон». Дарвин Нуньез, которого сравнивают с Холландом, пока не может показать себя как он. Еврокубковые баталии, как правило, отличаются от игр в Чемпионатах, посмотрим как он проявит себя в групповом этапе ЛЧ.

Если на победу итальянцев компания 1XBET предлагает коэффициент 3.86, их соперники оцениваются в 1.97. Ничья считается в 4.

Финал чемпионата примет «Олимпийский стадион Ататюрка» в Стамбуле. Победитель турнира получит право принять участие в матче за Суперкубок УЕФА 2023.

Желаем удачи болельщикам и незабываемых ощущений! Напомним, что компания 1XBET дарит спортивные эмоции и заряжает на победу! Следите за новостями и выигрывайте!