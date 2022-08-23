Названа дата боя Рахмонов – Томпсон

Ариэль Хельвани в своей программе The MMA Hour рассказал, что UFC хотят организовать бой американца Стивена Томпсона (16-6-1) и казахстанца Шавката Рахмонова (16-0).

В настоящее время Томпсон занимает шестое место в рейтинге дивизиона UFC, тогда как «Номад» располагается на 11-й строчке. Вероятнее всего, бой Рахмонов — Томпсон пройдет в конце 2022 года.

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