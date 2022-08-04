Андрей Скабелка: «У молодых ребят «Барыса» отличное будущее. Причем не далекое, мы увидим их уже в этом сезоне»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка в ходе открытой тренировки ответил на вопросы журналистов и рассказал о формировании состава, поисках иностранного вратаря и привлечении казахстанских игроков в основную команду.

– Когда стало известно, что вы возвращаетесь в «Барыс», часть болельщиков обрадовалась, а другие отнеслись скептически, опасаясь, что снова можете уехать, как в тот раз.

– Во-первых, хочу поблагодарить тех, кто с воодушевлением, как и я, восприняли это назначение, и тех, кто отреагировал со скептицизмом. Люди разные, и у всех разное мнение. Я могу сказать, что с большим удовольствием принял предложение вернуться. По своим ощущениям могу сказать, что вернулся домой. Все знакомое и родное.

– Появилась информация, что вы согласились возглавить сборную Казахстана. Так это или нет?

– Мы пока разговариваем по этому поводу. Первые официальные игры сборной Казахстана не так скоро, поэтому было только предварительное обсуждение. Могу сказать, что ситуация поменялась. Сборная – это уже не только «Барыс». Больше 10 человек играют за пределами Казахстана.

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– Какие у вас впечатления от вратарей Никиты Бояркина и Андрея Шутова, которые неплохо себя проявили на двух последних чемпионатах мира?

– Сейчас идет тренировочный процесс. Если говорить об отношении ребят к той работе, которую они проделывают, то, конечно, вопросов нет. У них хорошая конкуренция между собой, достаточно физически сильные ребята. Все будет зависеть от них.

– Вы смотрели их игры на чемпионате мира?

– На прошедшем чемпионате мира играл один вратарь – Андрей Шутов. Он провел практически все матчи. Давал возможность команде оставаться в игре до конца, достаточно хорошо сыграл. По прошлогоднему чемпионату, когда играл Никита Бояркин, я вам не отвечу. Не в полном объеме его смотрел. Но я знаю Никиту Бояркина и знаю, что это достаточно сильный вратарь.

– Президент клуба заявил, что «Барыс» ищет иностранного вратаря, который составил бы конкуренцию Никите Бояркину и Андрею Шутову. Какие требования у вас к этому вратарю, чтобы он мог оправдать надежды?

– Надежный в первую очередь. Какой еще? Который будет тащить и выручать.

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– Есть ли конкретные кандидатуры?

– В этом сезоне ситуация необычная, поэтому сказать, что кто-то есть и мы с ним на связи, не могу. Были моменты в начале открытия трансферного окна в Канаде, но в первый же день кандидаты, с которыми мы общались, подписали контракты. Мы работаем и со своими ребятами, прорабатываем варианты.

– Что вы скажете об уходе Романа Старченко? Игрок вам знаком, вы с ним работали. Для клуба и болельщиков он легенда. Это потеря для «Барыса», как считаете?

– Да, конечно. Я думаю, что такие переходы нужно более масштабно освещать. Немного тихо он ушел. Ни клубные руководители ничего об этом не сказали, ни сам Роман Старченко ничего не сказал. На самом деле контракт от «Барыса» лежал у него больше месяца. Он его изучал вместе с агентом, обдумывал.

Мы встретились с ним накануне принятия решения об уходе. Мы поговорили, и я сказал, что хочу видеть его в команде. Это правда. Рома ответил, что ему поступило предложение от «Спартака», и он серьезно его обдумает. Роман Старченко принял это решение вместе с семьей. Мне жаль, но это только его решение.

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– Вы в своих интервью говорите, что будете давать возможность игрокам из внутреннего чемпионата, но пока их мало. Болельщики пока скептически это оценивают.

– Во-первых, это все будет зависеть от них. Но я скажу, что казахстанских игроков не так мало. Даже сейчас на тренировке они катаются. Мы привлекли Михаила Рахманова. Считаем, что это лучший игрок из чемпионата Казахстана. Я так понимаю, что лучшие игроки из чемпионата Казахстана привлекаются в сборную, поэтому они сейчас все в «Барысе».

У молодых ребят отличное будущее. Причем не далекое, мы увидим их уже в этом сезоне. Нам очень нравится тройка Муратов – Кайыржан – Гусейнов. Мы дадим им возможность проявить себя на Кубке Президента. Дальше будем искать и другие сочетания. Ребята, которые сейчас тренируются, это не резерв, а наша команда.

– Вы отметили Диаса Гусейнова, Батырлана Муратова и Ансара Шайхмедденова. Означает ли это, что у того же Батырлана Муратова есть шанс пройти просмотр и получить полноценный контракт?

– Судя по тому, как он работает, да. Еще раз повторю, все зависит от игрока. Есть такое выражение – невозможно научить, можно научиться. Он очень хочет этого, хочет здесь играть. Мы это только приветствуем. Мне он очень нравился, когда я был тренером в прошлый раз. Тот же Диас Гусейнов. Ребята окрепли, они готовы. Все остальное зависит от них. Это хоккей, тут мужская конкуренция. Если выдержат, то будут играть.

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