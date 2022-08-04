Президент «Барыса» Иванищев о просмотре большинства российских игроков: «Задайте эти вопросы к тренеру. Вы думаете, что я их всех набираю?»

Президент «Барыса» Борис Иванищев прокомментировал приглашение на просмотр большого количества российских игроков.

— Можете объяснить подписания Тимура Фаткуллина, Максима Минеева и других российских игроков?

— Они не подписаны, они приехали на просмотр. Приехал Тимур Фаткуллин из ВХЛ, обладатель Кубка Петрова Владислав Семин. Да, мы взяли несколько ребят из ВХЛ. Скоро игры покажут, подходят они нам или нет. Если не подойдут, то мы с ними расстанемся. Полноценные контракты подписали только два россиянина — защитник Михаил Григорьев и нападающий Кирилл Максимов.

— Вы сначала говорите, что будете делать упор на казахстанских игроков, а потом берете и набираете большое количество россиян. Получается противоречие.

— Нет противоречия. Мы их взяли на пробные контракты. Вы не путайте. Мы их берем для конкуренции, она должна быть. Мы все подписания согласовываем с главным тренером. Он говорит: «Давайте проверим этих перспективных ребят». Мы их проверяем, а не подписываем. Задайте эти вопросы к тренеру. Вы думаете, что я их всех набираю? А то создается такое впечатление.

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