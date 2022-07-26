Сборная Казахстана по киберфутболу сыграет на чемпионате мира

Сборная Казахстана по киберфутболу примет участие на чемпионате мира FIFAe Nations Cup 2022.

FIFAe Nations Series 2022 – международный киберспортивный турнир по FIFA 22 в формате 2v2, в котором примут участие сборные футбольных ассоциаций со всего мира. Он является официальным турниром ФИФА и проводится ежегодно с 2019 года.

Прямые трансляции игр, организованные совместно с Федерацией киберспорта РК, будут доступны на ютуб-канале КФФ.

Расписание матчей сборной Казахстана (время указано по Нур-Султану):

27 июля

1-й тур. Испания – Казахстан (15:05);

2-й тур. Казахстан – Канада (15:30);

3-й тур. Португалия – Казахстан (15:55);

4-й тур. Казахстан – Израиль (16:40);

5-й тур. Казахстан – Южная Корея (17:05);

28 июля

6-й тур. Казахстан – Испания (15:05);

7-й тур. Канада – Казахстан (15:30);

8-й тур. Казахстан – Португалия (15:55);

9-й тур. Казахстан – Израиль (16:40);

10-й тур. Южная Корея – Казахстан (17:05).

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