Сборная Казахстана по киберфутболу сыграет на чемпионате мира

Сборная Казахстана по киберфутболу примет участие на чемпионате мира FIFAe Nations Cup 2022.
FIFAe Nations Series 2022 – международный киберспортивный турнир по FIFA 22 в формате 2v2, в котором примут участие сборные футбольных ассоциаций со всего мира. Он является официальным турниром ФИФА и проводится ежегодно с 2019 года.
Прямые трансляции игр, организованные совместно с Федерацией киберспорта РК, будут доступны на ютуб-канале КФФ.
Расписание матчей сборной Казахстана (время указано по Нур-Султану):
27 июля
1-й тур. Испания – Казахстан (15:05);
2-й тур. Казахстан – Канада (15:30);
3-й тур. Португалия – Казахстан (15:55);
4-й тур. Казахстан – Израиль (16:40);
5-й тур. Казахстан – Южная Корея (17:05);
28 июля
6-й тур. Казахстан – Испания (15:05);
7-й тур. Канада – Казахстан (15:30);
8-й тур. Казахстан – Португалия (15:55);
9-й тур. Казахстан – Израиль (16:40);
10-й тур. Южная Корея – Казахстан (17:05).
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