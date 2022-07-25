Казахстанскому «Каскелену» дали техническое поражение в любительском Кубке регионов УЕФА. Команда заявила на турнир профессионалов

Казахстанский «Каскелен» получил техническое поражение в любительском Кубке регионов УЕФА.

Несмотря на одержанные победы над грузинским «Басиани» (2:1) и эстонским «Запоосом» (5:0) и занятое первое место в группе предварительного раунда, команда была наказана за участие в матчах игроков-профессионалов.

Судя по всему, речь идет о Ерлене Бекмухаеве и Самите Чулагове, ранее игравших в КПЛ.

Представители «Басиани» подали жалобу в УЕФА, 20 июля было принято решение о присуждении казахстанцам технического поражения в матче с грузинской командой.

Таким образом, «Каскелен» лишился первого места в группе и завершил выступление на турнире.

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