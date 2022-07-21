«Астана» ни разу не ударила в створ «Ракува». Команда с 21-й минуты играет в большинстве

«Астана» ни разу не ударила в створ «Ракува» в первом тайме (0 против 4, 3-6 по ударам). Команда с 21-й минуты играет в большинстве, после удаления с поля Деяна Сореску.

За первый тайм столичный клуб успел пропустить два гола: забили Иви Лопес на 4-й и Матеуш Вдовяк на 42-й минуте.

По угловым (1-0) и по желтым карточкам (3-2) впереди польская команда, «Астана» лучше по владению мяча (57%-43%) и по фолам (7-6).

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