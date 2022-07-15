Чемпионат Казахстана по байге – OLIMPBET: Более 100 млн тенге призовых

Участники первого этапа Кубка Казахстана – OLIMPBET высоко оценили организацию соревнований.

Развитие национальных видов спорта имеет большое значение для Olimpbet. Вслед за популярным в стране турниром по казакша курес «Казахстан Барысы», поддержку получила байга. В 2022 году впервые в истории Республики проходит Чемпионат Казахстана по байге – OLIMPBET, который разбит на 5 этапов и финал. География соревнований включает в себя такие города, как Алматы, Актобе, Костанай, Павлодар и Нур-Султан. Впечатляет и призовой фонд чемпионата, превышающий 100 млн тенге. Соревнования проводятся в трех дисциплинах: кунан байге (9 км), топ байге (15 км) и аламан байге (21 км).

И, если в первых пяти этапах призовые за первые места составляют от 2 млн до 4 млн тенге, то в финале победители получат уже от 3 млн до 6 млн тенге. Занявшим со второго по пятое места полагаются выигрыши от 100 тысяч до 2,2 млн тенге на каждом из этапов и в финале.

Издревле любые события (свадьбы, юбилеи, годовщины и т.д.) в жизни казахов сопровождались конноспортивными мероприятиями. Особенное место в них всегда занимала байга, позволяющая выявить самых быстрых и выносливых лошадей. К тому же соревнования были той самой необходимой тренировкой скакунов перед кочевкой на дальние расстояния. В наше время байга носит сугубо спортивный характер, а в сам процесс вовлечены конезаводчики, тренеры, жокеи, заготовители сена, изготовители амуниции и прочий персонал. Все они так или иначе рассчитывают на те самые призовые, уготованные победителям.

«Призовые обычно распределяются между владельцем лошади, тренером и жокеем, так как именно на их плечах лежит основная работа. Как в таком случае быть, когда вместо денег призерам достаются автомобили, холодильники или телевизоры?», – размышляет участник первого этапа Кубка Казахстана – OLIMPBET Марат Сабит, чья лошадь по кличке Роза под управлением жокея Нурбола Тоқтаған одержала победу в топ байге на дистанции 15 км.

Весомый призовой фонд (более 100 млн тенге) со справедливым распределением призовых и широкая география турнира – вот главные особенности Чемпионата Казахстана по байге – OLIMPBET, позволяющие с уверенностью заявить, что это первое конноспортивное соревнование в Казахстане, проходящее на таком высоком уровне.

Важность поддержки национальных видов спорта состоит не только в сохранении казахских традиций, воспитании здорового и патриотически настроенного поколения, но и в большом экономическом эффекте. 99% людей, занятых в этой сфере, – люди из сельской местности. Соответственно, деньги, выплачиваемые в виде призовых, остаются у сельчан. Этим Olimpbet стимулирует развитие сельского хозяйства.

«Если у молодёжи будет работа на селе, то уменьшится ее отток в города, где лошадей, как правило, не содержат. А каждый коневладелец – это, минимум, 5 человек, обеспеченных заработной платой. Что касается людей, занятых в этой сфере, то в этой роли, в основном, выступает молодёжь, так как для скаковых лошадей очень важен вес наездника. Соответственно, байга способствует трудоустройству молодёжи», – подытожил Марат Сабит.

Касательно перспектив данного вида конного спорта важно отметить, что соревнования по байге также проводятся в Киргизии, Монголии, Китае и России.