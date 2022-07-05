«Бонус клуб» – новая программа лояльности от Olimpbet

Клиенты Olimpbet могут вступить в бонусный клуб и получать реальные деньги. Достаточно заключить пари с коэффициентом от 1,30 и выше. Далее сумма всех ставок конвертируется в баллы, независимо от исходов пари. Каждый поставленный тенге равен одному баллу.

В зависимости от оборота ставок за месяц клиенту будет присвоен определенный статус. Чем больше заключенных пари, тем выше статус. Всего в бонусном клубе семь уровней, в том числе три премиальных, где постоянные игроки с VIP-статусом Gold, Platinum и Diamond получают кэшбэк до 20% и 25 000 тенге бонусами. Кэшбэк зачисляется на игровой счет первого числа каждого месяца, его можно ставить и выводить без условий.

И помните: чем больше ставок, тем крупнее бонус! Предложение доступно для всех клиентов букмекерской компании Olimpbet.