Итоги «Премии РБ-2022»: OLIMPBET – лучший букмекер Казахстана

30 июня в Москве состоялась церемония вручения IV Международной премии в области спорта и букмекерства.

В номинации «Лучший букмекер Казахстана» победила компания Olimpbet, подтвердив, тем самым, статус лидера отрасли.

«Мы долго и упорно трудились, чтобы стать лучшими в своем деле. Спасибо нашим клиентам, которые верят в нас и выбирают Olimpbet», – принимая награду, сказала со сцены директор по маркетингу в СНГ БК Olimpbet Елена Мелёшина.

Голосование проходило в два этапа, в первом из которых с февраля по май 2022 года могли принять участие все желающие на портале Премии. На втором этапе победителей выбирало жюри, в состав которого вошли титулованные спортсмены, функционеры, журналисты и ветераны спорта. Главной звездой вечера и почетным гостем стал известный в прошлом форвард «Арсенала», «Реала» и «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор.

«Эта награда – результат проделанной нашей командой работы, которая неразрывно связана с развитием и поддержкой спорта в Казахстане», – добавил директор по внешним коммуникациям Olimpbet Kazakhstan Андрей Жарков.

БК Olimpbet также победила в номинациях «Лучший клиентский сервис» и «Лучший букмекер по версии Рунета», что говорит о высоком качестве предоставляемых услуг и безграничном доверии со стороны пользователей.

«Премия РБ» – это масштабное международное событие в букмекерской и спортивной отрасли. На торжественной церемонии вручения были подведены итоги и отмечены наиболее успешные бизнес-кейсы, способствующие дальнейшему развитию рынка. Также награды получили лучший спортсмен года, лучшее спортивное СМИ и лучший спортивный журналист года, телекомментатор, спортивные каналы в Youtube и Telegram и другие.