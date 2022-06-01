В Алматы прошел Almaty Major Fest при поддержке компании 1XBET

На прошлой неделе пространство Event Space собрало огромное количество фанатов и любителей киберспорта, а именно игры Counter-Strike: Global Offensive.

Каждый участник имел уникальную возможность поговорить, взять автограф и сделать памятную фотографию с легендами киберспорта — Михаилом Dosia Столяровым и Дауреном AdreN Кыстаубаевым.

Помимо именитых киберспортсменов ивент посетили такие популярные блогеры как Биржан Ашим, Хаким Мукарам и весь коллектив Ирины Кайратовны. Все участники и приглашенные гости окунулись в потрясающую атмосферу киберспорта вместе с главным спонсором спортивных эмоций 1XBET.

Вкуснейшая еда и напитки, качественная музыка, активности, подарки – все это было доступно на одной площадке.

А главным событием мероприятия стала прямая трансляция финала PGL Major Antwerp 2022 на трех больших экранах, где встретились сильнейшие команды мира по CS:GO – Natus Vincere и FaZe Clan.

В итоге, сильнее оказалась команда FaZe Clan, которая стала первым победителем мейджора с игроками из пяти разных стран в составе.

Мы уверены, что каждый участник мероприятия получил море положительных эмоций и надолго запомнит этот вечер.