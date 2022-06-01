Президент КФФ: «Средняя зарплата футболиста в Казахстане – 2 миллиона тенге. Надо понимать, что у них достаточно короткий век»

Президент КФФ Адлет Барменкулов в интервью Арманжану Байтасову назвал среднюю зарплату профессионального футболиста в Казахстане.

– Ну, в среднем он может зарабатывать 2 миллиона тенге.

– Это средняя зарплата еще?

– Надо понимать, что у футболистов достаточно короткий век.

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