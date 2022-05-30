Жансая Абдумалик выиграла Бундеслигу

Казахстанская шахматистика Жансая Абдумалик в составе команды OSG Baden-Baden стала чемпионкой немецкой женской Бундеслиги – одной из сильнейших шахматных лиг такого рода.

Команде удалось досрочно выиграть чемпионат, в предпоследнем туре одержав победу над SK Schwäbisch Hall, за которую выступает Динара Садуакасова.

В состав OSG Baden-Baden также входили Нургюл Салимова, Антоанета Стефанова, Анна Затонских, Ямзе Таммерт, Элизабет Петц и Тило Гублер.

Deutsche Meisterinnen 2021/2022 – OSG Baden-Baden! v.l.n.r.: @chessqueen, Nurgyul Salimova, Zhansaya Abdumalik, Antoaneta Stefanova, Anna Zatonskih, Iamze Tammert, Elisabeth Pähtz (@lisiko85), Thilo Gubler#fblschach pic.twitter.com/HNJdE5PFmF — Deutscher Schachbund (@Schachbund) May 29, 2022

Сколько звезд футбола ты знаешь? Пройди новый тест от Sports.ru Казахстан

Предпоследняя строчка вместо борьбы за плей-офф – это печально, но ожидаемо: 5 причин неудач Казахстана на ЧМ

«Многие говорят, что это не женский вид спорта, но мир меняется». Сора Рахмонова о брате, спаррингах с мужчинами, бабушке-борце и женском ММА в Казахстане