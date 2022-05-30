Жансая Абдумалик выиграла Бундеслигу

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Казахстанская шахматистика Жансая Абдумалик в составе команды OSG Baden-Baden стала чемпионкой немецкой женской Бундеслиги – одной из сильнейших шахматных лиг такого рода.

Команде удалось досрочно выиграть чемпионат, в предпоследнем туре одержав победу над SK Schwäbisch Hall, за которую выступает Динара Садуакасова.

В состав OSG Baden-Baden также входили Нургюл Салимова, Антоанета Стефанова, Анна Затонских, Ямзе Таммерт, Элизабет Петц и Тило Гублер.

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