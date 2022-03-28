Сборная Казахстана по ММА завоевала первое место на Чемпионате мира

На чемпионате мира по ММА по версии GAMMA в Амстердаме (Нидерланды) сборная Казахстана завоевала первое командное место.

В активе казахстанских спортсменов 7 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовые медали.

Чемпионами мира стали Ерназ Мусабек (57,8 кг), Кошен Аканов (65,8 кг), Эльжан Гасанов (77,1 кг), Имран Тайсултанов (93 кг), Кайрат Жарекеев (93 кг Striking MMA), Сайран Сагындыков (61,2 Striking MMA), Бекжан Абилкасым (52,2 кг Striking MMA)

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