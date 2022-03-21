Чемпионат Казахстана по хоккею. «Актобе» против «Бейбарыса»

«Актобе» сыграет с «Бейбарысом» в очередном матче четвертьфинальной серии чемпионата Казахстана по хоккею.

Старт в 18:00 по Нур-Султану.

Счет в серии – 2:3.

Ранее в полуфинал вышли «Сарыарка», «Арлан» и «Номад».

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