Чемпионат Казахстана по хоккею. «Актобе» против «Бейбарыса»

«Актобе» сыграет с «Бейбарысом» в очередном матче четвертьфинальной серии чемпионата Казахстана по хоккею.
Старт в 18:00 по Нур-Султану.
Счет в серии – 2:3.
Ранее в полуфинал вышли «Сарыарка», «Арлан» и «Номад».
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