Алип сыграл за «Зенит» в матче с тульским «Арсеналом»

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«Зенит» разгромил тульский «Арсенал» (3:0) в 22-м туре чемпионата России.

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип вышел на поле на 76-й минуте.

Статистика игрока здесь.

Зенит – Арсенал Тула 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
19 марта, 19.30, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 44 Малком, 2:0 – 55 Малком, 3:0 – 89 Юри Алберто.
ЗенитКержаков, Барриос (Адамов, 88), Чистяков, Дуглас Сантос, Караваев, Кузяев (Юри Алберто, 62), Клаудиньо, Круговой, Малком (Оздоев, 88), Сергеев (Дзюба, 61), Мостовой (Алип, 76).
Арсенал ТулаКоченков, Сокол, Радакович, Беляев, Смольников, Чаушич, Гулиев (Ткачев, 62), Кангва (Костадинов, 72), Э. Кангва (Степанов, 67), Давиташвили (Марков, 62), Деспотович.
Предупреждения:
Сокол (33), Деспотович (38), Смольников (41).

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