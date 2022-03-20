Алип сыграл за «Зенит» в матче с тульским «Арсеналом»

«Зенит» разгромил тульский «Арсенал» (3:0) в 22-м туре чемпионата России.
Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип вышел на поле на 76-й минуте.
Статистика игрока здесь.
- Дата проведения
- 19 марта, 19.30, «Газпром Арена»
- Голы:
- 1:0 – 44 Малком, 2:0 – 55 Малком, 3:0 – 89 Юри Алберто.
-
Зенит –
Кержаков, Барриос (Адамов, 88), Чистяков, Дуглас Сантос, Караваев, Кузяев (Юри Алберто, 62), Клаудиньо, Круговой, Малком (Оздоев, 88), Сергеев (Дзюба, 61), Мостовой (Алип, 76).
-
Арсенал Тула –
Коченков, Сокол, Радакович, Беляев, Смольников, Чаушич, Гулиев (Ткачев, 62), Кангва (Костадинов, 72), Э. Кангва (Степанов, 67), Давиташвили (Марков, 62), Деспотович.
- Предупреждения:
- Сокол (33), Деспотович (38), Смольников (41).
Полная доминация Adidas, обновленный «Каспий» и стабильные «Кайрат» с «Астаной». Выбираем лучшую форму сезона
Билеты на матчи КПЛ – самые дешевые в УЕФА. Болельщики платят 1-2$ за матч, а некоторые клубы не берут с фанатов деньги за вход
В Казахстане появились три новые области. А как там дела с футболом? Вспоминаем клубы, которые играли в Жезказгане, Семее и Капшагае
Комментарии