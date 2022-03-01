Игроки «Кызыл-Жара» о ситуации в Украине: «За мир!»

Казахстанский «Кызыл-Жар» опубликовал пост с подписью «Мы говорим: «Нет войне» с фотографией российского вратаря Мирослава Лобанцева и украинского полузащитника Юрия Бушмана. Игроки надели футболки с надписью «Нет войне! За мир!».

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию в Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

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