Экс-игрок «Кайрата» Эсеола о признании независимости ДНР и ЛНР: «Володя, угомонись»

Украинский нападающий, экс-игрок «Кайрата» и «Акжайыка» Адеринсола Эсеола отреагировал на новости о признании Россией независимости ДНР и ЛНР.

«Больное, неадекватное существо! Володя, угомонись», – написал футболист в сториз, прикрепив коллаж Путина с Гитлером.

Аршавин сказал: «Теперь шутить буду я». Петр Воликов о Боранбаеве, Аршавине-парикмахере и попадании в паблик «433»

Главный тренер Dar Team Азиз Разыев: феномен Рахмонова, секретное слово Рафикова и подготовка Алмабаева с Жумабековым

«Ордабасы» определился с тренером, «Кайрат» пока без побед и Туран в расположении «Тобола». Рассказываем о последних новостях со сборов